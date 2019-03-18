Edirne'de Askeri Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Edirne
'nin Meriç
ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 astsubay, 2 er ve araç içinde bulunan bir mahkum yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Meriç- Uzunköprü
karayolunda meydana geldi. Meriç İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı. Kaza da araç içerisinde bulunan 1 astsubay, 2 er ve bir mahkum yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi. Yaralıların tedavileri sürerken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Araçta bulunan mahkumun Uzunköprü Adliyesine mahkeme için getirildiği öğrenildi. - EDİRNE
Meriç, Jandarma, Edirne, Araç, 3. Sayfa
Kaynak: İHA