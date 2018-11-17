Edirne'de Askeri Bölgeye Giren Kişi Yakalandı

Edirne
'de askeri yasak bölgeye giren kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Arda Piyade
Hudut Karakolu askerleri Bosna
köyü yakınlarındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de, bir şüpheli tespit etti.
Yasak bölgede yakalanan H.A. gözaltına alındı. Şüphelinin "Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Hırsızlık" suçundan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla H.A. hakkında Askeri Yasak Bölgeye Girmek suçundan tahkikata başlatılırken, şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Saraybosna,Piyade,Edirne
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:07