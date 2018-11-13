Edirne'de Atatürk'e Hakarete Tutuklama

13 Kasım 2018 Salı 14:06



13 Kasım 2018 Salı 14:06

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla Edirne'de tutuklanan Emine Ş'ye ilişkin, "Ülkenin birliğine, bütünlüğüne zarar vermediği sürece yapılan bütün düşüncelerin ve ifadelerin bir suç teşkil etmediğini düşünüyoruz." dedi.Elibüyük ve parti üyeleri, Edirne Kapalı Cezaevi önüne geldi. Grup adına avukat Gülden Bulut, Emine Ş'yi cezaevinde ziyaret etti. Avukat Bulut, görüşmenin ardından cezaevi önünde Elibüyük'le bir süre görüştü.Erdal Elibüyük, yaşanan olayın düşünce hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.Verilen kararın üzücü olduğunu ifade eden Elibüyük, "Sadece insanların saygı duruşunda duruşlarının İslami anlamda doğru olmadığını, bunun bir kıyam olduğunu ve ancak Allah'ın huzurunda böyle durulacağı düşüncesini ifade etmiş. Bundan dolayı bir tutuklama kararı verilmiş." diye konuştu.Elibüyük, şöyle devam etti:"Biz toplumu kamplaştıran ve kutuplaştıran bütün söylemlerin karşısındayız. Bunu ifade edelim. En fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir zaman diliminde, ülkemizin zor dönemlerden geçtiği bir zaman diliminde, etrafımızın adeta bir ateş topuna döndüğü bir zaman diliminde, içeride daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkenin birliğine, bütünlüğüne zarar vermediği sürece yapılan bütün düşüncelerin ve ifadelerin bir suç teşkil etmediğini düşünüyoruz. Emine hanımın ifade ettiği sözlerin, kendisi de üzüntülerini ifade ettiğini söylüyor. Avukat hanımla da görüştük, bunun suç teşkil etmediği ifade edildi."Tutuklama kararına tepki gösteren Elibüyük, "Avukat hanım görüştü, bundan sonraki süreçlerde de yargılama boyutunda da tutukluluğu devam ederse, -inşallah etmez- bizim ümidimiz birkaç gün içerisinde salıverilmesi ama devam ederse biz bu davanın takipçisi olacağız." diye konuştu.