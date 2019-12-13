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Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı

Edirne'de şehrin en işlek caddesinde görülen başı boş atla trafikte zor anlar yaşanmasına sebep oldu ve trafiği aksattı.

13.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:36

'de şehrin en işlek caddesinde görülen başı boş atlar yeniden gündeme oturdu. Atların trafiği birbirine kattığı anlar ise kameralara yansıdı.

Edirne'de dönemin 'yetki tartışması' konusuna sahne olan ve Belediye Başkanlığı ile Valiliği karşı karşıya getiren başı boş atlar, Talatpaşa caddesinde boy gösterdi.

TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞANDI

trafiğine aldırmadan yolun ortasından ilerleyen atları, araç sürücüleri kornalarla uyarırken, vatandaşlar da şaşkın gözlerle izledi. Bir süre caddede dolaşan atlar çevredekilerin çabasıyla bölgeden uzaklaştırılırken geriye ilginç görüntüler kaldı.

Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı

Edirne, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


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