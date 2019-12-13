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Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı

Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdıEdirne'de şehrin en işlek caddesinde görülen başı boş atlar yeniden gündem oldu.

13.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:33Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı
'de başı boş atlar trafiği karıştırdı
Edirne'de şehrin en işlek caddesinde görülen başı boş atlar yeniden gündem oldu. Atların trafiği birbirine kattığı anlar ise görüntülere yansıdı.
Edirne'de dönemin 'yetki tartışması' konusuna sahne olan ve Belediye Başkanlığı ile Valiliği karşı karşıya getiren başı boş atlar, Talatpaşa Caddesi'nde boy gösterdi. trafiğine aldırmadan yolun ortasından ilerleyen atları, araç sürücüleri kornalarla uyarırken, vatandaşlar da şaşkın gözlerle izledi. Bir süre caddede dolaşan atlar çevredekilerin çabasıyla bölgeden uzaklaştırılırken geriye ilginç görüntüler kaldı.

Edirne, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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