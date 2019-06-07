Edirne
'de bayram dönüşü trafik yoğunluğu
RAMAZAN Bayramı için gittikleri memleketlerinden ve tatilden erken dönenler, Edirne'nin Keşan
ilçesinde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Ramazan Bayramı
tatili sonrası trafiğe takılmamak için erken dönmeyi tercih eden tatilciler, Keşan'dan İstanbul
istikametine yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Özellikle Saros Körfezi'ndeki tatil beldeleri, Yunanistan
'a açılan İpsala
Sınır Kapısı ve Çanakkale
'den gelerek, İstanbul yönüne gidenler, ışıklı kavşaklarda yoğunluk oluşturuyor. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü
trafik bürosu ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle tedbirlerini artırdı. Sürücüler, olası kazalarda trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor. Trafiğin hafta sonu yoğunluğunu arttırması bekleniyor.
Kaynak: DHA
Keşan
, Edirne
, Güncel