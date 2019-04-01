Edirne'de Belediyeler 3 Partiye Dağıldı

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Edirne'de kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne Belediyesi ile 4 ilçede CHP, 3 ilçede AK Parti, bir ilçede de İYİ Parti adayları seçimi önde tamamladı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Recep Gürkan oldu.Enez, Uzunköprü, Meriç, Süloğlu ilçelerinde CHP, Keşan, Havsa, Lalapaşa'da AK Parti, İpsala ilçesinde İYİ Parti sandıktan ilk sırada çıktı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne'de kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:Enez - Özkan Günenç - CHPHavsa - Aydın Balkan - AK Partiİpsala - Abdullah Naci Ünsal - İYİ PartiKeşan - Mustafa Helvacıoğlu - AK PartiUzunköprü - Özlem Becan - CHPLalapaşa - İsmail Arslan - AK PartiMeriç -Erol Dübek - CHPSüloğlu - Mehmet Ormankıran - CHP