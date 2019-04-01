Edirne'de Belediyeler 3 Partiye Dağıldı

Edirne'de kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne Belediyesi ile 4 ilçede CHP, 3 ilçede AK Parti, bir ilçede de İYİ Parti adayları seçimi önde tamamladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Recep Gürkan oldu.
Enez, Uzunköprü, Meriç, Süloğlu ilçelerinde CHP, Keşan, Havsa, Lalapaşa'da AK Parti, İpsala ilçesinde İYİ Parti sandıktan ilk sırada çıktı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne'de kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Enez - Özkan Günenç - CHP
Havsa - Aydın Balkan - AK Parti
İpsala - Abdullah Naci Ünsal - İYİ Parti
Keşan - Mustafa Helvacıoğlu - AK Parti
Uzunköprü - Özlem Becan - CHP
Lalapaşa - İsmail Arslan - AK Parti
Meriç -Erol Dübek - CHP
Süloğlu - Mehmet Ormankıran - CHP
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Kaynak: AA