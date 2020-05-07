Haber, Son Dakika, Haberler

Edirne'de berber ve kuaförlerin dezenfeksiyonuna başlandı

Edirne'de berber ve kuaförlerin dezenfeksiyonuna başlandıEDİRNE Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmasına yönelik kararın alınmasından sonra, kentte faaliyet gösteren yaklaşık 400 işyerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

07.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:25
Edirne'de berber ve kuaförlerin dezenfeksiyonuna başlandı
EDİRNE Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmasına yönelik kararın alınmasından sonra, kentte faaliyet gösteren yaklaşık 400 işyerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, salgın krizi sona erene kadar kuaför, berber ve güzellik merkezlerine verecekleri maske, eldiven, ve dezenfeksiyon hizmetlerini ücretsiz sürdüreceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmasına yönelik kararın alınmasından sonra Edirne Belediyesi de yaklaşık 2 aydır hizmet veremeyen berber ve kuaför salonları için harekete geçti. Belediye ekipleri, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan 400 işyerinin dezenfekte çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan salgın krizi bitene kadar düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek olan 400 işyerine ayrıca maske, eldiven ve el dezenfektanı gibi hijyen kiti desteği de verileceğini söyledi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok uzun süredir kapalı olan kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri hükümetin aldığı kararla 11 Mayıs'tan itibaren belli şartlar içerisinde faaliyetlerine başlıyorlar. Berber, kuaför ve güzellik merkezi esnafımız gerçekten de zor günler geçirdi. Yaklaşık 2 aydır dükkanları kapalı. Vergileri var, sigortaları var, kiraları var. Bir de bunun üstüne geçimleri var. Bizde bu zor günlerde yanlarında olduğumuzu belirtmek, bir anlamda da destek vermek için bugün şehrimizdeki tüm kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin dezenfeksiyonuna başlıyoruz dedi. Edirne’de berber ve kuaförlerin dezenfeksiyonuna başlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuaför, Edirne, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Van’da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Haberler
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik Haberler
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Batman’da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Trump ve Pence her gün koronavirüs testi yaptıracak Haberler
Trump ve Pence her gün koronavirüs testi yaptıracak
İstanbul’da yılın son Süper Ay’ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Haberler
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Edirne'de berber ve kuaförlerin dezenfeksiyonuna başlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:46: Balıkesir'deki yurtta gözlem altında tutulan vatandaşlar için iftar - Haber 00:40: Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu ulaşıma açıldı - Haber 00:38: Diyarbakır Valiliği: "İlimizin tüm kesimleri ile görüşmeler yapılıyor" - Haber 00:38: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 270 bini aştı. - Haber 00:38: Bodrum'da kuyuya düşen kedi, ekiplerin kullandığı şişme botla kurtarıldı - Haber 00:04: İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 23:48: Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün - Haber 23:22: Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı - Haber 21:37: Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı - Haber