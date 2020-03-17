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Edirne'de berberlerden maske ve eldivenli tıraş

Edirne'de berberlerden maske ve eldivenli tıraşEDİRNE'nin Keşan ilçesinde bazı berberler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak tıraş yapmaya başladı.

17.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:24
Edirne 'de berberlerden maske ve eldivenli tıraş
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bazı berberler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak tıraş yapmaya başladı.
Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan işyerindeki berberler ülke çapında alınan koronavirüs önlemleri kapsamında müşterilerini maske ve eldiven takarak tıraş ediyor. Tek kullanımlık havlularla tıraş yapan berberler, müşterilerine kolonya tutarak uğurluyor.
Berber Turgay Kalkan, berberler olarak koronavirüse karşı tedbirler aldıklarını belirterek, "Yapabildiğimiz kadar işyerlerimizi dezenfekte ediyoruz. Her yeri çamaşır suyuyla temizliyoruz. Usturalarımızı temiz tutuyoruz. Her tıraştan sonra bu temizliği tekrarlıyoruz. Tek kullanımlık havlular aldık. Maske ve eldivenlerimizi takıyoruz. Eğer bizde bir mikrop varsa başkalarına gitmesin. Tabi kendimizi de koruyoruz. Müşterilerimiz de olumlu düşünüyor. İnsanlar sağlıklı bir ortamda tıraş olmak istiyor. Bunu gören de geliyor" dedi.
'İNSANLARIN SAĞLIĞI İÇİN GEREKEN YAPILIYOR'
Berberde sakal tıraşı olan Cahit Erdin de, uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, "Güzel bir uygulama. Böyle daha steril oldu. Memnunun kaldım. Virüs nedeniyle şehirde sakinlik var. Berbere girdiğimde de ilk gördüğüm temizliği oldu. İnsanların sağlığı için gereken yapılıyor" diye konuştu.
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Edirne'de berberlerden maske ve eldivenli tıraş

Kaynak: DHA

Etiketler : Edirne, Keşan, Güncel

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