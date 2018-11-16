Edirne'de Botları Batan Göçmenlere Organizatörlük Yapan Şahıs Tutuklandı

Edirne
'nin Enez
ilçesinde botları batan ve boğulmaktan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 34 göçmene organizatörlük yapan bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Keşan- Malkara
karayolunda yaptığı faaliyet esnasında 34 TM plakalı araç sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan araştırma neticesinde araç sürücüsünün K.Ş. olduğu anlaşıldı. K.Ş.'nin Enez ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından denizde botun batması sonucu boğulmak üzere iken kurtarılan 34 yabancı uyruklu şahsa organizatörlük yaptığı tespit edildi. K.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE
Malkara,Enez,Edirne