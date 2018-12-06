Edirne'de "Bulgar Üniversiteliler Günü"

06 Aralık 2018 Perşembe 12:34



06 Aralık 2018 Perşembe 12:34

Edirne turizminde, Bulgaristan'da 8 Aralık Cumartesi günü kutlanacak "Bulgaristan Üniversiteliler Günü" hareketliliği bekleniyor.Geçtiğimiz aylarda Yunanistan'da kutlanan "28 Ekim Ohi Bayramı" ve Bulgaristan'da kutlanan "Bağımsızlık Günü" etkinlikleri kapsamında Edirne'de yaşanan hareketlilik bu kez Bulgar üniversite öğrencilerinin bayramlarında yaşanacak.Son aylarda Bulgar vatandaşları, alışveriş, tatil ve eğlence rotalarını sınır komşusu Edirne'ye çevirmiş durumda.Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu Edirne'de yoğun bir Bulgar turist hareketliliği yaşanacağını söyledi.Kentteki eğlence yerlerinin ve otellerin birçoğunun Bulgar öğrenciler için özel programlar hazırladıklarını ifade eden Hacıoğlu, şöyle devam etti:"Edirne'de son 1 yılda Bulgar ve Yunan misafirlerimizin sayısı çok arttı. Özel günlerini ve bayramlarını komşu kentleri Edirne'de kutluyorlar. Edirne'deki oteller için rezervasyonlar dolmuş durumda. 8 Aralık günü de Bulgarlar için önemli bir gün. Üniversiteliler Günü'ün bir bayram gibi kutluyorlar. Son zamanlarda komşuların kentimize ilgisi bu kutlamaların yerini değiştirdi. Hem kaliteli oteller hem güzel eğlence mekanları hem alışveriş ağının geniş olması hem de yeme içme sektörünün kaliteli olması bu yoğunluğun Edirne'ye yönelmesini sağlıyor. Edirne'ye genelde orta yaş turistler geliyordu. Bu hafta sonu ise çoğunluğu gençlerden oluşan bir Bulgar akını olacak. Bu gençler daha iyi para harcar ve ekonomimize daha çok katkı yapar. Güzel bir hafta sonu geçireceklerini düşünüyorum. Misafirlerimize iyi davranıp, turizmi sürdürülebilir hale getirelim."Esnaf hazırlıklarını tamamladıKentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut da hafta sonu kentteki tüm otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını belirterek, "Kentimizin turizm ağı her geçen gün büyüyor. Bulgar üniversite öğrencileri de günlerini kutlamak ve keyifli zaman geçirmek için Edirne'ye geliyor. Otellerde doluluk oranları çok iyi." diye konuştu.