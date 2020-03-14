Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı
Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı EDİRNE'de cuma günleri kurulan ve Yunanistan ile Bulgaristan'dan gelen turistlerin de yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.
14.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:33
Edirne 'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı
EDİRNE'de cuma günleri kurulan ve Yunanistan ile Bulgaristan'dan gelen turistlerin de yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.
Edirne'de cuma günleri kurulan ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında belediye tarafından kapatıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte koronavirüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu kapsamda Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını belirten Gürkan, "Kentte her türlü tedbiri risk ortadan kalkana kadar almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA) -
=====================
EDİRNE'de cuma günleri kurulan ve Yunanistan ile Bulgaristan'dan gelen turistlerin de yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.
Edirne'de cuma günleri kurulan ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında belediye tarafından kapatıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte koronavirüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu kapsamda Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını belirten Gürkan, "Kentte her türlü tedbiri risk ortadan kalkana kadar almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA) -
=====================
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı
Manşet
Haberler
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu