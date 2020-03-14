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Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı

EDİRNE'de cuma günleri kurulan ve Yunanistan ile Bulgaristan'dan gelen turistlerin de yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

14.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:48
Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı

EDİRNE'de cuma günleri kurulan ve Yunanistan ile Bulgaristan 'dan gelen turistlerin de yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

Edirne 'de cuma günleri kurulan ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında belediye tarafından kapatıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte koronavirüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu kapsamda Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını belirten Gürkan, "Kentte her türlü tedbiri risk ortadan kalkana kadar almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Bulgaristan, Edirne, Ulus, Güncel

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