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Edirne'de caddede dolaşan Şükrü dedeyi polisler evine bıraktı

Edirne'de kısıtlamaya rağmen caddede dolaşan 80 yaşındaki Şükrü Osman'ı polis ekipleri evine bıraktı.

07.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:06
Edirne'de caddede dolaşan Şükrü dedeyi polisler evine bıraktı
Edirne 'de kısıtlamaya rağmen caddede dolaşan 80 yaşındaki Şükrü Osman'ı polis ekipleri evine bıraktı.
Edirne'de genel anlamda "evde kal" çağrısına uyulmasına rağmen günün belli saatinde kent merkezinde ara ara yoğunluklar gözleniyor.
Alışveriş, banka işlemleri için kent merkezine gelen pek çok Edirneli, polislerin ikazı ile işlerini hallederek evlerine dönüyor.
Kısıtlamaya rağmen zaman zaman 65 yaş üstü kişilerin de sokaklarda olduğu görülüyor.
Bunlardan biri de 80 yaşındaki Şükrü Osman. Saraçlar Caddesi'nde dolaşan Şükrü Osman, polis ekiplerince neden kısıtlama geldiği yönünde yeniden bilgilendirildi, ekip otosuyla evine götürüldü.
İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, Saraçlar Caddesi'nde denetimlere katıldı.
Denetimlerde keyfi olarak gezenlere para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Evlerine gitmeleri hususunda vatandaşlara anonsla ikazlar yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Saraçlar Caddesi, Edirne, Banka, Polis, Güncel
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