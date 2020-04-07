Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne'de caddede dolaşan Şükrü dedeyi polisler evine bıraktı

Edirne'de kısıtlamaya rağmen caddede dolaşan 80 yaşındaki Şükrü Osman'ı polis ekipleri evine bıraktı.

07.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:07
Edirne 'de kısıtlamaya rağmen caddede dolaşan 80 yaşındaki Şükrü Osman'ı polis ekipleri evine bıraktı.
Edirne'de genel anlamda "evde kal" çağrısına uyulmasına rağmen günün belli saatinde kent merkezinde ara ara yoğunluklar gözleniyor.
Alışveriş, banka işlemleri için kent merkezine gelen pek çok Edirneli, polislerin ikazı ile işlerini hallederek evlerine dönüyor.
Kısıtlamaya rağmen zaman zaman 65 yaş üstü kişilerin de sokaklarda olduğu görülüyor.
Bunlardan biri de 80 yaşındaki Şükrü Osman. Saraçlar Caddesi'nde dolaşan Şükrü Osman, polis ekiplerince neden kısıtlama geldiği yönünde yeniden bilgilendirildi, ekip otosuyla evine götürüldü.
İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, Saraçlar Caddesi'nde denetimlere katıldı.
Denetimlerde keyfi olarak gezenlere para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Evlerine gitmeleri hususunda vatandaşlara anonsla ikazlar yapıldı. Edirne’de caddede dolaşan Şükrü dedeyi polisler evine bıraktı

Kaynak: AA

Etiketler: Saraçlar Caddesi, Edirne, Banka, Polis, Güncel

Haberin Videosu :

Edirne'de caddede dolaşan Şükrü dedeyi polisler evine bıraktı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Edirne'de caddede dolaşan Şükrü dedeyi polisler evine bıraktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu

Son Dakika Güncel Haberleri

16:14: Tokat'ta polislere pastalı sürpriz - Haber 16:14: Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 477 kişiye 506 bin lira ceza - Haber 16:14: SSK emeklisinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 16:14: Sivas'ta koronavirüsü yenen 60 yaşındaki kişi taburcu edildi - Haber 16:14: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 20 merkezde maske ve tulum üretiyor - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi