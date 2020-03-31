Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne'de caddeler trafiğe kapatıldı

Edirne'de caddeler trafiğe kapatıldı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, korona virüs(Kovid-19) mücadeleleri tedbirleri kapsamında merkezi bölgeler trafiğe kapatıldı.

31.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:04
Edirne 'de caddeler trafiğe kapatıldı
EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, korona virüs(Kovid-19) mücadeleleri tedbirleri kapsamında merkezi bölgeler trafiğe kapatıldı.
korona virüs(Covid-19) mücadelesi kapsamında Uzunköprü ilçesinin işlek caddelerinden olan gazi caddesi, atalar caddesi ara sokaklar saat 17.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı.
Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda, belediye başkanlığı ve polis insanların eve gitmesi için anonslar yaptı.
Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Uzunköprü ilçesinin en işlek caddeleri olan gazi caddesi ve atalar caddesi saat 17.00 itibariyle araç trafiğine kapatılarak sadece yayaların geçişine izin verileceği açıklandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Edirne’de caddeler trafiğe kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Uzunköprü, Edirne, Genel

Haberin Videosu :

Edirne'de caddeler trafiğe kapatıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Edirne'de caddeler trafiğe kapatıldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:48: Yurtlarda kalan vatandaşları almaya gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler 17:47: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı önlemlerini aldı - Haberler 17:42: Yurtlarda kalan vatandaşlar tahliye ediliyor... Anne ile kızın buluşmasında duygusal anlar - Haberler 17:41: Sağlığımızı korumak için mutlaka fiziksel aktiviteye devam etmeliyiz - Haberler 17:38: Başkan Deveci: "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" - Haberler 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi 16:46: Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi - Haberler 16:37: Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - Haberler 16:27: Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:15: İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun - Haberler 16:10: Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı - Haberler