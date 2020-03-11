Menü
Haberler ›› Güncel ››Edirne'de çalışma izni olmayan 8 kişi yakalandı - Güncel

Edirne'de çalışma izni olmayan 8 kişi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izni bulunmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.

11.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:58
Edirne'de çalışma izni olmayan 8 kişi yakalandı
Edirne 'nin Keşan ilçesinde çalışma izni bulunmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malkara - Keşan kara yolunda faaliyet gösteren bir işyerinde çalışma izni olmayan kişiler bulunduğu ihbarını aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Özbekistan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.
Yakalanan 8 kişi, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Edirne, Keşan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Güncel
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi Güncel
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı