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Edirne'de, camilerde cuma namazı kılınmadı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararına Edirne'de de uyulurken, camiye gelen bazı kişiler, dönmek zorunda kaldı.

20.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:54
Edirne'de, camilerde cuma namazı kılınmadı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararına Edirne 'de de uyulurken, camiye gelen bazı kişiler, dönmek zorunda kaldı. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camii'nin dış kapıları kapatılırken, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, koronavirüs salgını nedeniyle Selimiye Camii ile birlikte kentteki tüm camilerimiz cuma namazına kapatıldı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazına ara verilmesi kararının ardından Edirneliler, camilere gitmeyerek, evlerinde kaldı. Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camii, namaz vakti öncesi tedbir amaçlı kapatıldı ardından yeniden açıldı. İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı genelgeyle kentteki tarihi Selimiye Camii ve diğer camilerin ibadete kapandığını belirterek, "Cuma olduğu için tedbir amaçlı kapandı daha sonra ziyaretlere açık Selimiye Camii. Yine de toplu namazlar yok. Bu şekilde bir uygulama zarureti var. Buna uymak zorundayız. Kandilde de Selimiye ve tüm camilerimiz kapalı" diye konuştu.

Öte yandan uyarılara rağmen Selimiye Camii'ne gelen bazı kişilere polis, koronavirüs nedeniyle kapalı olduğunu söyleyip, uymayanlara 'Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazacakları uyarısını yaptı.

Gebze'den Edirne'ye akraba ziyaretine gelen Erkan Taş, "Namaz kılmak için Selimiye Cami'ne geldik ama cami kapalıymış. Salgın önlemi nedeniyle sanırım ama yerinde buluyoruz. Cami dışında gezip sonra buradan ayrılacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Selimiye Camii, Edirne, Güncel

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