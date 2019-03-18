Edirne
'de Çanakkale
Şehitleri anıldı
Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü, Çanakkale'den sonra, Türkiye
'de en büyük şehitliği olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler dularla anıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı, Edirne'de Çanakkale Şehitliği
'nden sonra 5 bin şehidin yaralı olarak gelerek şehit olduğu için Türkiye'nin ikinci büyük şehitliği olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Anma törenine Akm Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, Vali Ekrem Canalp
, Belediye Başkanı Recep Gürkan
, 54'üncü Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, Jandarma
Komutanı Albay Alpaslan Doğan, askerler, şehit yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anıta çelenk konulması sonrası askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Edirne İl Müftüsü Emrullah üzüm tarafından dua okundu.
Vali Canalp ve beraberindekiler, daha sonra ellerindeki karanfilleri şehit mezarlarına bıraktı. Törenlere katılan şehit aileleri de şehitlerin adlarının yazılı olduğu bölümleri gezerek, karanfil bıraktı. Anma törenleri, Halk Eğitim Merkezi'ndeki programla devam etti.
Güncel
Kaynak: DHA