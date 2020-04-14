Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Edirne'de çeltik ekim müracaatları başladı

Edirne Valiliği Çeltik Komisyon Başkanlığı, ekim müracaatlarının başladığını duyurdu.

14.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:48
Edirne'de çeltik ekim müracaatları başladı
Edirne Valiliği Çeltik Komisyon Başkanlığı, ekim müracaatlarının başladığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez, köy ve mahallelerinde 2020 yılı çeltik ekimlerine ait müracaatların kabul edilmeye başlandığı, müracaatların 25 Haziran'da sona ereceği belirtildi.
Belirlenen tarihlerden sonra müracaat kabul edilmeyeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cezalı da olsa ruhsat verilmeyecektir. İl Çeltik Komisyonu'nun kararı kapsamında 2020 yılı için dekar başına 1,50 lira sıhhı tedbir ücreti ve 0,50 lira ruhsatiye ücreti alınması karara bağlanmıştır. Bu itibarla 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanunu'na göre, çeltik ekimi yapmak isteyen üreticilerimizin ruhsatları, çeltik tarımı yapacağı arazinin tapu senedi, kira sözleşmesi (Köy muhtarlığınca onaylı) ve/veya komisyon tarafından hazırlanan keşif raporuna (kişi beyanı esas alınarak) dayanarak ruhsat düzenlenecek olup, ilgili belgelerle beraber ekim yapacağı çeltik alanı için gerekli tutarı, Halk Bankasında açılmış olan İl Çeltik Komisyonu Başkanlığına ait vadesiz hesaplarına yatırıp, dekontu ile İl Müdürlüğümüze (Çeltik Komisyonu Başkanlığı) başvuracaktır.
Çeltik üreticilerinin mağdur olmamaları için belirtilen tarihe kadar ve belirtilen belgelerle müracaatlarını yapmaları ve mağdur olmamaları için kanunda belirtilen mesafe aralıklarına uymaları çiftçilerimizin lehine olacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne Valiliği, Çeltik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi
Haberler ›› Güncel ››Edirne'de çeltik ekim müracaatları başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:41: Bursalı Kıbrıs gazisinin cenazesinde sosyal mesafe - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:39: Batman'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 512 kişiye 490 bin TL ceza - Haber 18:39: Yakademirciler köyünde incelemelerde bulunuldu - Haber 18:38: Doktor koronavirüsten öldü, eczacı eşinin tedavisi sürüyor - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor