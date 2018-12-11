Edirne'de Cinayet

Edirne
'nin İpsala
ilçesinde göğsünden tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aliçopehlivan köyünde oturan S.C. ile Y.S. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C, belinden çıkardığı tabancasıyla Y.S'ye ateş etti. Göğsünden vurulan Y.S, hayatını kaybetti. Ölen kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayın ardından jandarmaya giderek teslim olan S.C, çıkarıldığı mahkemece "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
11 Aralık 2018 Salı 16:26