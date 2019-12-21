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Edirne'de Çocuk Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Edirne'de, Çocuk Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

21.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:00 Edirne'de Çocuk Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
'de, Çocuk Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Toplantı Salonu'nda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çocuk Koordinasyon Kurulu toplantısına, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Cumhuriyet Savcısı Feridun Mirzabey, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şener Derin ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gerçekleşen sunum sırasında; Suça sürüklenmiş ve mağdur çocuklar, mahkemelerin vermiş olduğu tedbir kararları, madde ve madde bağımlılığı alanında yapılan çalışmalar, Edirne Merkez Mahalleler ve bağlı ilçelerin risk haritalarının değerlendirilmesi, çocuk izleme merkezinde gerçekleştirilen hizmetler, 18 yaş altı gebelikler ve erken evlilik, mahallelerde yaşanan suç teşkili olaylar ve nedenleri, Yabancı uyruklu refakatsiz çocuklar ile ilgili yapılan çalışmalar, okula devamsızlık gösteren çocuklara yönelik yapılan ve yapılacak olan çalışmalar görüşülerek, karara bağlandı" denildi. - EDİRNE

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcısı, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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