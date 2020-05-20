Edirne'de çocuklar parklara akın etti

Edirne'de çocuklar parklara akın ettiEDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, aileleriyle birlikte parklara akın etti.

20.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:32

Edirne'de çocuklar parklara akın etti

EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, aileleriyle birlikte parklara akın etti. Çocuklar, parklardaki oyun grubunda oynadı. Berkay Gençtürk (10), "Parkta oynayacağız. Bisiklet turu yapacağız. Top oynayacağız. Evde hapis kalmıştık. Şimdi kuşlar gibi özgür

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 0-14 yaş grubu çocuklar, bugün saat ikinci kez sokağa çıktı. Çocuklar aileleriyle birlikte parklara akın ederek, oyunlar oynadı, bisiklete binerek gönüllerince eğlendi. Ailelerin, çocukların ellerine dezenfektan ve kolonya dökerek önlem alırken, bazı çocuklar da maske takarak oynadı.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Dedesiyle birlikte Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Göletli Parka gelen Ecem Dilmeç(5), parka geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Evde çok sıkılmıştım. Sokağa çıktığım için çok mutluyum. Dışarıya çıktım ama çok dikkatli oluyorum. Maskemi takıp, ellerimi dezenfekte ediyorum. Ellerimi yıkıyorum" dedi. Parkta spor yaparak eğlenen Asya Akın,"Arkadaşlarımla birlikte spor yapıyorum. Burada oyunlar oynayıp eğleniyoruz. Evde çok sıkılmıştık, parka geldiğim için çok mutluyum" dedi.

AİLELER SICAK HAVADAN ŞİKAYETÇİ

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 31 derece olduğu kentte aileler sıcaktan şikayet etti. Parka çocuğu ile birlikte gelen Betül Tunca, "Çocuğum ile parka geldim, geçen haftada birlikte dışarı çıkmıştık. Parkta eğleniyoruz ama sıcak hava bizi çok etkiliyor. Günün en sıcak saatinde geldiğimiz için mağduruz. Sıcak havada 1 saat kalabiliyoruz. İzinlerin saat 16.00'dan sonra olması daha iyi olurdu" dedi. Parka 5 ve 1.5 yaşındaki iki kızıyla gelen Yağmur Tuzcu, "Günlerdir evdeyiz ama çocuklar arkadaşları ile iç içe olmayı, oynamayı özlediler. Bugün parkta oldukları için çok mutlular. Benim ufak kızımın uykusu var ama eve gitmek istemiyor. Çocuklara ile parka geldik ama biraz tedirginim açıkçası. Salgın için önlemlerimizi aldık" dedi.

Edirne’de çocuklar parklara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Berkay Şahin, Edirne, Güncel, Haber

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