Edirne'de Darp ve Yağma

23 Kasım 2018 Cuma 10:28



23 Kasım 2018 Cuma 10:28

Uzunköprü ilçesinde, durdurdukları otomobilin sürücüsünü döverek parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 4 kişi, Eskiköy-Gemici yolunda otomobili ile ilerleyen V.A'nın (21) önünü otomobille kesti.V.A'yı sopayla döven kişiler, 2 bin 300 lirasını gasbederek kaçtı.Olayın bildirilmesinin ardından 4 şüpheli, jandarma ekiplerince Hasanpınar köyü yakınlarında yakalandı.V.A'nın da teşhis etmesi sonrası gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Y.K (21), A.N.Ç (18), S.Ç (21) ve Ü.K (26) çıkarıldıkları mahkemece "darp ve yağma" suçlarından tutuklandı.