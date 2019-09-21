Edirne'de de Bir araya geldiler.

2 defa Keşan'da 1 defa da Çorlu'da bir araya gelen Keşansporluı futbolcular dördüncü kez Edirne Karaağaç'ta Limon Cafe'de buluştular.

Geceye Keşan'dan Keşanspor'un eski futbolcularından Ahmet Erkan, Mehmet Hardal ve Şeref Aldanmaz ile 30'a yakkın futbolcu katıldı.

Gecede ilk olarak konuşan Muzaffer Yıldırım, Keşansporlu takım arkadaşlarını Edirne'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Hepiniz Edirne'ye hoşgeldiniz.İnşallah bundan sonraki beraberliğimiz artarak devam eder. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum afiyet olsun." dedi.

Daha sonra söz alan ve bu buluşmaların fikir babası olan Candemir Yılman da "Kolay birşey değil. Yıllardır hep beraber futbol oynadığımız arkadaşlarımızla bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Keşan'da bir açılışı yaptık.Yıllar sonra hep beraber bir arada olduk, bu buluşmaları bir geleneksel hale getirdik. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. En son Çorlu'da bir araya geldik. Bugün de Edirne'deyiz. Önümüzdeki yıl 5.kez Keşan'da buluşmayı düşünüyor ve buradan Keşanlı arkadaşlarıma mesajı iletiyorum. Topluluk güzel, dostluk güzel. Baki kalınca daha da güzelleşiyor.Sizleri burada görmekten son derece memnunum. İnşallah bu dostluğumuz ebedi olur. Dostluklar bu masada kalmamalı, her kelimesi ile her yerde bu dostluğun devam etmesini diliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız,iyi ki sizleri tanımışım."şeklinde konuştu.

Yılman'dan sonra söz alan Şeref Aldanmaz'da şunları söyledi "Herkese iyi akşamlar. Gerçek Keşanspor'a yıllar önce hizmet etmiş arkadaşlarım, dostluğumuzun devam etmesinin en büyük sebeplerinden biriCandemir arkadaşımızdır.Tabi bu vesiledir, ama güzel bir vesile. Keşan'ımıza hizmet eden ve sonra memleketlerine giden futbolcu arkadaşlarım, kardeşlerim hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü bu arkadaşlarım Keşan'ın adını halen temsil ediyorlar. Aynı zamanda ASKF Yöneticisi Emre bey de yanımızda olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Bu birliktelik devam etmek zorunda. Önümüzdeki yıl bu organizasyonu 5. Keşan'da organize etmek için buradan söz veriyorum. Çünkü gerçek yer Keşan'dır. Bu birlik beraberlik devam etmesigerekir. Şimdi bakıyorum şimdiki gençler ne yaptınız diye bize soracaklar. Biz birbirimize inandık güvendik ve bu beraberliği devam ettirdik. Burada beraber olduğumuz için çok mutluyum, iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. "

Aldanmaz'dan sonra konuşan Edirnespor eski başkanlarından, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 2.Başkanı Emre Alp'de "Ben de Edirnespor'da 1996 dan 2004'e kadar görev aldım. Kulüp başkanlığını yaptım. Sizleri simaen tanıyorum. Aranızda bazılarını idöl olarak aldığımız ağbilerimiz, kardeşlerimiz var. Bu gece de sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duydum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Afiyet olsun, hepinizi her zaman Edirnemize bekleriz" dedi.

Gecede konuşan tüm Keşansporlu futbolcular da hayatlarında Keşan'ın kendileri için çok önemli olduğunu ve Keşanlıları hiç bir zaman unutmadıklarını belşirterek tüm Keşansporlulara ve Keşanlılara selamlarını gönderdiler.

Gece müzik eşliğinde geç saatlere kadar devam ederken Keşansporlu futbolcular da birbirleri ile bol bol sohbet ederek anılarını tazelediler ve Keşan'da yaşadıkları günleri yad ettiler.