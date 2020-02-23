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Edirne'de derbi öncesi taraftarlar arasında gerginlik

Galatasaray maçı öncesi taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

23.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:14Edirne'de derbi öncesi taraftarlar arasında gerginlik
maçı öncesi taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Üzerlerinde taraftarı oldukları takımların forması bulunan iki grup, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi önünde karşılaştı.
Aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşen ve birbirlerine taş ve sopa fırlatan taraftarları olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayırdı.
Kavgada hafif yaralanan bazı taraftarlara sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. ekiplerince gerginliğin büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi alındı.

Trakya Üniversitesi, Galatasaray, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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