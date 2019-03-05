Edirne'de "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" Düzenlendi

Kaynak: AA

Edirne'de Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, dış ticaretini artırmak ve dış ticaret konusunda devlet desteklerini öğrenmek isteyen işletme sahipleri bilgilendirildi.Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzman Yardımcısı Muhammed Emin Erkal, seminerde yaptığı konuşmada, devletin hem yurt dışı ve hem de yurt içi ticari faaliyetlerde işletmelere birçok destek sağladığını söyledi. Erkal, ihracatta sağlanan devlet yardımlarını kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Zöre Akşahin Şimşek ise, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları konusunda katılımcılara bilgi verdi.Çok sayıda şirket yöneticisinin ve alanla ilgili öğrencilerin takip ettiği seminer, sunumların ardından sona erdi.