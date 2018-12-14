Edirne'de Dolandırıcılığa Hapis ve Para Cezası

Edirne
'de nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan 3 sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Murat B, Anıl S, Umut İbrahim K. ve tutuksuz yargılanan avukat H. H. K. ile avukatları katıldı.
Sanık Anıl S, savunmasında 1 yıldır tutuklu olması nedeniyle çok mağdur olduğunu ifade ederek, "Soruşturma başlangıcında hiç adım geçmemesine rağmen yetkili makamlara başvurdum. Olay sebebiyle mağdurum. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim" dedi.
Diğer tutuklu sanıklar Murat B. ve Umut İbrahim K. ise suçsuz olduklarını ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.
Avukat H. H. K. ise mesleği gereği gelen senedi işleme koyduğunu ifade ederek, avukatlık faaliyeti dışında hukuk dışı hiçbir şey yapmadığını savundu.
Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından tutuklu sanıklardan Murat B, Anıl S. ve Umut İbrahim K'nin "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıl 10 ay hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Heyet, ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklar H. H.K. ve A. S. Ş.'nin ise beraatına hükmetti.
Edirne
14 Aralık 2018 Cuma 18:45