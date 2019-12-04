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Edirne'de down sendromlu öğrenciler "sıra gecesi" gösterisi sundu

Edirne'de "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda down sendromlu öğrenciler, "sıra gecesi" geleneğini canlandırdıkları tiyatro gösterisinde çiğ köfte yapıp, halay çekti.

04.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:38Edirne'de down sendromlu öğrenciler
'de "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda down sendromlu öğrenciler, "sıra gecesi" geleneğini canlandırdıkları tiyatro gösterisinde çiğ köfte yapıp, halay çekti.
Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda down sendromlu öğrenciler, tiyatro gösterisine yöresel kıyafetler giyerek çıktı.
Türküler eşliğinde halay çekip, çiğ köfte yapan öğrencilerin gösterisine, izleyiciler de alkışlarıyla eşlik etti.
Öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.
Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu Müdürü Emine Esra Mandalı, programda yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyum sağlamaları için toplumsal farkındanlığın gelişmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'de her 100 evden 5'inde özel gereksinimli bir bireyin yaşadığını belirten Mandalı, "Özel gereksinimli bireylerin insan onuruna yakışır şekilde hizmet almasını sağlamak, yapamadıklarını değil yapabildikleri becerilerini geliştirmek ve sosyal hayata uyum sağlamaları noktasında bütün kurumlar üzerine düşeni yapmalıdır. Toplum olarak özel gereksinimli bireylere hak ettikleri yaşam şartlarını vermek hepimizin görevi olmalıdır." dedi.
Programa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.
Programda down sendromlu Mehmet Kaynarca, Vali Canalp ve Belediye Başkanı Gürkan ile protokolde yan yana oturdu.

Dünya Engelliler Günü, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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