Edirne'de drone ile dezenfeksiyon çalışmaları başladı
EDİRNE'de, İl Özel İdaresi ve belediye tarafından kurulan ekiplerin kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra, Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla havadan drone ile dezenfeksiyon çalışmaları da başladı.
14.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:26
Tarım ilaçlamasında kullanılan hazneli hava aracı yardımıyla gerçekleştirilen işlemde, binaların dış yüzeyleri ve çevrelerine dezenfektan sıkılıyor. Havadan ilaçlamanın ardından ekipler, binaların iç kısımlarını da dezenfekte ediyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Ekrem Canalp, Koronavirüs, Edirne, Güncel