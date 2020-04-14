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Edirne'de Drone ile Dezenfekte İşlemi Başladı

Edirne'de tarım ilaçlamasında kullanılan hazneli drone ile vaka görülen binaların ve çevresindeki binaların dış yüzeylerine havadan dezenfekte işlemi başladı.

14.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:53
Edirne'de Drone ile Dezenfekte İşlemi Başladı
Edirne 'de tarım ilaçlamasında kullanılan hazneli drone ile vaka görülen binaların ve çevresindeki binaların dış yüzeylerine havadan dezenfekte işlemi başladı. Bu işlemin ardından ekipler, binaların içlerini de ilaçlıyor.

Drone ile Dezenfekte İşlemi Başladı

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 320 ton hidrojenperoksit elimizde mevcuttur. Bununla dezenfeksiyonları devam ettiriyoruz. Tabii bizim ilerleyen zamanlarda da bu madde tedarikinin olacağını düşünerek yine valimizin talimatlarıyla Trakya Üniversitesi ile koordineli olarak dezenfeksiyon üretimine başladık. Günde 2 tona yakın, insana zarar vermeyen dezenfeksiyon maddesi üretimi yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Vali Ekrem Canalp'in talimatı ile kamunun tüm imkan ve kabiliyetinin yeni tip koronavirüs ile mücadelede kullanıldığını ifade eden Eraslan, tarımsal ilaçlamada kullanılan drone'ların da dezenfekte işlemine kaydırılmasının buna en iyi örnek olduğunu söyledi.

Dezenfekte işleminde kullanılan etken maddeyi valilik olarak karşıladıklarını belirten Eraslan, ellerinde yeterince dezenfekte üretiminde kullanılan madde olduğunu ifade etti. Eraslan, havadan ve yerden gerçekleştirilen dezenfekte işlemleri ile şehrin yeni tip koronavirüs'ten arındırıldığını belirtti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Edirne, Teknoloji
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