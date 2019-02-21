Edirne'de "Drone" ile Trafik Uygulaması

Kaynak: İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri insansız hava aracı "drone" ile trafik uygulaması yaptı.Keşan Lisesi önünde uygulama yapan ekipler, saat 12.45 ile 13.30 saatleri arasında 15 aracı durdurdu, 5 araca yaya geçitlerinden geçen veya geçmekte bulunan kişilere geçiş hakkını vermemesi sebebiyle toplam 2 bin 440 TL idari para cezası kesti. Ayrıca ekipler yaya ve okul geçitlerine yaklaşıp yayalara öncelik tanıyan sürücülere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. - EDİRNE