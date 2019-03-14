Edirne'de "Dünya Pi Günü" Kutlandı

Kaynak: AA

"Dünya Pi Günü" Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.Dünya Pi Günü kapsamında TÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından organize edilen etkinlik, bölümün seminer salonunda gerçekleştirildi.TÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Erol Okan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dünya Pi Günü"nün 1988 yılında bir fizikçinin önerisiyle kutlanmaya başlandığını söyledi."Dünya Pi Günü" kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin insanların matematik sevgisini artırması açısından önemli olduğunu belirten Okan, "Amaç son derece önemli. Burada bir rasyonel bir sayı var ve Pi sayısında sırlar var. Pi sayısının kutlanması için oluşturulan etkinlikler, matematiğin sevilmesi için oluşturulmuştur." dedi.Matematikle ilgili etkinliklerin önemine değinen TÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlker Şahin ise, Dünya Pi Günü kapsamında TÜ tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin zaman içerisinde daha kapsamlı bir hal aldığını söyledi.Öğrencilerinin gerçekleştirilen etkinlikte, Pi sayısıyla ilgili kısa film gösterimi ve bölüm öğrencileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.Katılımcıların "Dünya Pi Günü" için özel oluşturulan çerçeveyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından etkinlik sona erdi.