Haberler » Güncel » Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan araçtaki 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 13 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı.

17.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:12Edirne'de
'de jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı.
ekipleri, Sarpdere kavşağında bir aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç takibe alındı, bu sırada başka bir sürücü de aracıyla ekipleri engellemeye çalıştı.
Takip sonucu yoldan çıkan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Araçtaki kontrollerde 10 Pakistan, 2 Hindistan ve bir Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Ekiplerin iki sürücünün yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Jandarma, Edirne, İpsala, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:43  Kandemir, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı
19:44  Tunceli üniversiteli gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı
19:36  Kahta emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor
19:39  Denizli sma hastası mehmet'in karne sevinci
19:38  Kız kardeşini öldürmekle suçlanan başkanın yargılanmasına başlandı
17.01.2020 19:57:18