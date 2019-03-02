Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonları

Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç
ilçesine bağlı Akçadam köyünde şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.
Araçta Suriye
ve Filistin
uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu sürücü A.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Keşan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri de ilçe girişinde şüphe üzerine iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada Filistin, Suriye ve Irak
uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şişme bot, 4 bot küreği ve 2 pompa ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Y.S, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler de Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.
Filistin, Suriye, Edirne, Güncel
Kaynak: AA