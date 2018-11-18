Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç
ilçesinde yaptıkları kontrollerde, Yakupköy'de şüphe üzerine iki kamyoneti durdurdu. Araçlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücülerden O.G çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, H.E. ise tutuklandı.
Meriç,Jandarma,Edirne
18 Kasım 2018 Pazar 10:09