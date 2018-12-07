Edirne'de "Düzensiz Göçmen" Operasyonu

Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Meriç
ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında bir otomobil ve bir minibüsü durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda, sınırı yasa dışı şekilde geçme hazırlığında olan Pakistan
ve Afganistan
uyruklu 15 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürülüğü'ne gönderilirken, göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.T.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.D, M.G ve M.Ş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Meriç,Jandarma,Edirne Jandarma Komutanlığı,Edirne
07 Aralık 2018 Cuma 09:52