Edirne'de "Düzensiz Göçmen" Operasyonu

Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Enez
ilçesinin Kocaali
köyü yakınlarında G.İ'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan G.İ. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Uzunköprü
ilçesine bağlı Çalıköy köyü yakınlarında durdurulan ticari takside de Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, araçta 1 şişme bot ele geçirildi.
Yabancı uyruklular, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan taksi sürücüsü R.İ çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Pakistan,Afganistan,Edirne
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:37