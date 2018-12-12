Edirne'de "Düzensiz Göçmen" Operasyonu

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:53



12 Aralık 2018 Çarşamba 10:53

Edirne'de yası dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez-İpsala kara yolunda "dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsü 8 kilometre sonra durdurdu.H.U'nun kullandığı araçta yapılan aramada Pakistan ve Bangladeş uyruklu 22 yabancı uyruklu yakalandı.Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü H.U çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.