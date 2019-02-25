Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne
'nin Uzunköprü
ve Meriç
ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 13 Suriye
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyü yakınlarında bir minibüsü durdurmak istedi.
Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan minibüs yapılan takip sonrası yol kenarında park halinde bulundu. Araçta yapılan aramada, 11 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Araç 15 gün trafikten men edildi.
Kaçan araç sürücüsünün "göçmen kaçakçılığı" suçundan kaydı bulunan M.K. olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan jandarma ekiplerinin Meriç ilçesine bağlı Subaşı
beldesinde yaptığı kontrollerde, 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni, yasa dışı yollardan Yunanistan
'a kaçırmaya çalışan A.S. yakalandı. Düzensiz göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, A.S. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Suriye, Meriç, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa
Kaynak: AA