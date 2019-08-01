Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Edirne
'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan
'a kaçmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir mevkisinde yaptıkları kontrollerde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Pakistan ve İran uyruklu 14 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü T.S, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.