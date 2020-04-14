Edirne'de eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti

EDİRNE'de, eczane işletmecisi Süreyya Zıpkınkurt (69), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne 'de eczacı Süreyya Zıpkınkurt'un, koronavirüsü şüphesiyle gittiği Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan evli ve 1 çocuk babası Zıpkınkurt, 17 gün yoğum bakım ünitesinde tedavi gördü. Zıpkınkurt, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Zıpkınkurt'un ölümü, yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu.