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Edirne'de eczacılar el dezenfektanı üretmeye başladı

Edirne'de bazı eczacılar, iş yerlerinin laboratuvarında Sağlık Bakanlığının izniyle el dezenfektanı üretmeye başladı.

20.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:20
Edirne'de eczacılar el dezenfektanı üretmeye başladı
Edirne'de bazı eczacılar, iş yerlerinin laboratuvarında Sağlık Bakanlığının izniyle el dezenfektanı üretmeye başladı.
Eczacı Şükrü Ciravoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el dezenfektanı konusunda toplumun son günlerde üzerinde dikkatle durduğunu söyledi.
Koronovirüse karşı vatandaşların sıkça el dezenfektanı kullandığını aktaran Ciravoğlu, "Sağlık Bakanlığımız eczanelere uyguladığı aylık 2 litre alkol limitini kaldırmak suretiyle büyük ölçüde dezenfektan üretimiyle ilgili ihtiyacı karşılamış oldu." dedi.
Sağlık Bakanlığının tavsiyesiyle Dünya Sağlık Örgütü'nün formülünü kullandıklarını ifade eden Ciravoğlu, şunları kaydetti:
"Bu formül hem dezenfeksiyon açısından hem de cildin korunması açısından uygun olan bir formüldür. İçerisinde etil alkol, hidrojen peroksit, gliserin ve su vardır. Bunların belirlenmiş oranlardaki karışımıyla oluşturduğumuz el dezenfektanının 1 litre fiyatı Sağlık Bakanlığınca onaylı tarife gereği 58 liradır. Bu şekilde fahiş fiyatın önüne geçmiş oluyoruz hem de doğru ürünü halka sunmuş oluyoruz. Böyle bir olağanüstü durumun dışında da normal hayatımızda hijyene ve bireyin kendi temizliğine dikkat etmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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