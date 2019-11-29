Haberler » Güncel » Edirne'de ekim ayında 4,3 milyon dolar ihracat gerçekleşti - Haber

Edirne'de ekim ayında 4,3 milyon dolar ihracat gerçekleşti

Edirne'de ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat arttı, ithalat azaldı.

29.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:44Edirne'de ekim ayında 4,3 milyon dolar ihracat gerçekleşti
'de ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat arttı, ithalat azaldı.
TÜİK, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerini açıkladı.
Dış ticaret verilerine göre, ihracat ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne'de ise ihracat ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde -10,5 artarak 4,3 milyon dolar, ithalat yüzde -60,2 azalarak 1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:30 Boğazdaki arsanın satışına izin verilmedi
12:30 Yolda çökme oldu; rögar kapağına çarpan aracın hava yastıkları açıldı
12:30 Bakan Albayrak, Abdulkadir Ömür'ü ziyaret ederek yer sofrasına oturdu
12:25 Akçakoca'da yıkılacak Huzurevi için Kızılay'dan açıklama geldi
12:25 Tarsus yarenlik alanda bakım çalışması yapıldı
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
10:45 Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında görüntülendi
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
29.11.2019 12:31:29