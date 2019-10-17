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Edirne'de eski tarihlerden kalma gömülü mühimmat bulundu

Edirne'de eski yıllardan kalma gömülü patlamamış askeri mühimmat bulundu.

17.10.2019 10:20
Edirne'de eski yıllardan kalma gömülü patlamamış askeri mühimmat bulundu.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu süren tarihi Süleyman Paşa Camisi'nin avlu kapısının giriş eşiği merdiven yapılmak için kazıldı.
Yaklaşık yarım metre derinliğindeki kazma işlemi sırasında biri havan, biri top mermisi olmak üzere iki patlamamış mühimmat bulundu.
Polise haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, mühimmatları dikkatlice imha etmek üzere teslim aldı.
Balkan Savaşları ya da 1. Dünya Savaşı dönemine ait olduğu tahmin edilen mühimmatlar, imhası için bomba imha ekiplerine teslim edildi.
Edirne'de eski tarihlerden kalma gömülü mühimmat bulundu

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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