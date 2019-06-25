25.06.2019 15:57
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Edirne'de ev yangını

Edirne

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne 'nin Lalapaşa ilçesinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Lalapaşa İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan tek katlı evde yangın çıktı.

Olay yerine haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yangın dolayısıyla çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
Merkez , Lalapaşa , Edirne , Güncel

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