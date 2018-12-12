12 Aralık 2018, 15:46
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Edirne'de Fetö/pdy Operasyonu

Edirne

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde bir üsteğmen ve astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüpheliler gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı,Edirne
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:46