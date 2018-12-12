Edirne'de Fetö/pdy Operasyonu

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 muvazzaf asker gözaltına alındı.<br><br>Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde bir üsteğmen ve astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.<br><br>Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüpheliler gözaltına aldı.<br><br>Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.