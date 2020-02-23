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Edirne'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

23.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:06Edirne'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da yaşayan şüpheli A.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.T, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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