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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

12.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:32
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
Edirne 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, avukat M.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli M.B, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Edirne, Güncel

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