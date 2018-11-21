Edirne'de Fetö Şüphelisi Yarbay Tutuklandı

Edirne
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan yarbay tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 54. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli yarbay L.Y. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi
'ne getirilen L.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı,Edirne
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:47